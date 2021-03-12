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В 2020 году за различные нарушения привлекли к ответственности 45 тыс. сотрудников ФСИН

Александр Калашников обратил внимание руководителей территориальных органов ФСИН на персональную ответственность за выполнение требований законодательства, недопущение повторных нарушений

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ФСИН привлекла к ответственности в 2020 году за различные нарушения 45 тыс. сотрудников. Об этом в пятницу сообщил директор ФСИН Александр Калашников.

"По итогам 2020 года поступило 29 179 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых привлечены к ответственности 45 484 сотрудника. Признавая наличие в нашей работе недостатков, хочу отметить, что все акты прокурорского реагирования рассматриваются службой самым серьезным образом. Проводится анализ причин и условий, способствовавших нарушениям, вырабатываются решения по их устранению, осуществляется контроль за выполнением принятых решений, дается оценка деятельности работников, виновные лица привлекаются к ответственности", - сказал директор ФСИН на заседании коллегии ведомства.

Он обратил внимание руководителей территориальных органов ФСИН России на персональную ответственность за неукоснительное выполнение требований законодательства, недопущение повторных нарушений, ранее отмечавшихся в актах прокуратуры.

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