В 2020 году за различные нарушения привлекли к ответственности 45 тыс. сотрудников ФСИН

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ФСИН привлекла к ответственности в 2020 году за различные нарушения 45 тыс. сотрудников. Об этом в пятницу сообщил директор ФСИН Александр Калашников.

"По итогам 2020 года поступило 29 179 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых привлечены к ответственности 45 484 сотрудника. Признавая наличие в нашей работе недостатков, хочу отметить, что все акты прокурорского реагирования рассматриваются службой самым серьезным образом. Проводится анализ причин и условий, способствовавших нарушениям, вырабатываются решения по их устранению, осуществляется контроль за выполнением принятых решений, дается оценка деятельности работников, виновные лица привлекаются к ответственности", - сказал директор ФСИН на заседании коллегии ведомства.

Он обратил внимание руководителей территориальных органов ФСИН России на персональную ответственность за неукоснительное выполнение требований законодательства, недопущение повторных нарушений, ранее отмечавшихся в актах прокуратуры.