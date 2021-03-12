ВОЗ заявила, что сроки публикации доклада экспертов о поездке в Ухань пока не определены

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Сроки публикации доклада международной миссии экспертов, посетивших в январе-феврале Китай для выяснения происхождения нового коронавируса, пока не определены. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Она затруднилась назвать возможную дату публикации доклада.

"У нас пока нет даты. Как только она у нас будет, мы организуем все возможности для освещения прессой", - отметила она.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, возможна ли публикация доклада на будущей неделе, Харрис сказала, что это возможно, "однако мы не можем этого гарантировать".

Первоначально краткую версию доклада ждали в феврале. 12 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус анонсировал появление обобщающего доклада в течение недели, а полного и окончательного документа - в ближайшие недели. Однако на брифинге 19 февраля официальный представитель ВОЗ Харрис затруднилась назвать возможную дату публикации. 5 марта эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил о том, что доклад о работе экспертов в Китае будет опубликован после 14 марта.