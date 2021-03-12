Захарова назвала безумием сообщения американских СМИ о действиях Красной армии в Польше

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сообщения американской прессы о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше - это "опасное безумие". Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монахинях, как было написано - прямая цитата, - "убитых русскими солдатами в 1945-м году, - указала она. - Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие".

По словам Захаровой, источником материалов в западных изданиях послужили "неподтвержденные некие данные" Института национальной памяти Польши. "Именно эта структура несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более шести тысячам советских солдат", - напомнила дипломат.

Официальный представитель российского дипведомства заверила, что работа по разоблачению деятельности "этой псевдоисторической структуры" продолжится, и порекомендовала американским СМИ воздержаться от работы с институтом, в котором, по ее словам, "на руководящие посты назначаются ультраправые активисты".

"С американскими СМИ будем работать также адресно по этой теме", - добавила Захарова.

Ранее на сайте интернет-издания Live Science со ссылкой на Институт национальной памяти Польши появилась публикация об обнаруженных археологами на севере страны останках монахинь, якобы убитых в конце Второй мировой войны красноармейцами. Материал использовали некоторые американские СМИ.