Историческую застройку Твери максимально сохранят при возведении моста через Волгу

ТАСС, 12 марта. Проект строительства Западного моста длиной почти 350 м и автодороги, ведущей к нему, которые начнут возводить через Волгу в Твери в 2021 году, подразумевает максимально полное сохранение исторической застройки города. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства Тверской области.

"Объект строительства состоит из автодороги от Петербургского шоссе (район Областной клинической больницы) до Комсомольской площади и моста через реку Волга (Западный мост). Данный вариант предусматривает максимальное сохранение исторически сложившейся застройки", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что речь идет о сохранении жилой застройки и социальных объектов середины XX века. По данным пресс-службы администрации города, сейчас начата процедура изъятия порядка 30 земельных участков путем выкупа у владельцев, информация о кадастровых номерах размещена на официальных ресурсах.

Длина Западного моста составит 349,5 м, ширина - 38 м, планируется организация движения по шести полосам. "Проектом строительства предусмотрено устройство транспортной развязки на Петербургском шоссе с реконструкцией автодорожного путепровода ("Горбатка") и транспортной развязки на Комсомольской площади с реконструкцией железнодорожного путепровода через проспект Калинина", - отметили в пресс-службе, добавив, что общая протяженность мостового перехода, включая перечисленные объекты, составит почти 4 км.

Сейчас в Твери действуют четыре моста через Волгу, они соединяют Заволжский район, находящийся на левом берегу реки, с остальными районами города. Новый Западный мост соединит Пролетарский и Заволжский, разгрузив тем самым центр Твери. "В этих районах проживает более половины всего населения Твери. Уверен, что этот объект даст новый этап развития и городу Твери, и Тверской агломерации", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Как сообщалось, строительство Западного моста обсуждалось в Москве на встрече президента РФ Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени 15 декабря 2020 года. Глава государства дал поручение, чтобы работы начались уже в 2021 году. Общая сумма затрат на проект оценивается в 12 млрд рублей, планируется, что более 80% от общей стоимости проекта будет профинансировано из федерального бюджета, остальная часть - из бюджета Тверской области. В январе 2021 года Путин по итогам совещания с членами правительства РФ поручил рассмотреть вопрос о строительстве моста, премьер-министр Михаил Мишустин должен представить доклад главе государства до 15 марта 2021 года.