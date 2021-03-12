В Google объяснили ограничения на фильм "Крым. Путь на Родину" в YouTube

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Google наложил ограничение на фильм "Крым. Путь на Родину" на YouTube из-за демонстрации сцен насилия, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей", - отметили в компании.

Ранее в пятницу YouTube ввел ограничения на доступ к фильму Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", отметив его как контент, который "содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей". При этом сам фильм все равно можно посмотреть, нажав кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".

Премьера фильма "Крым. Путь на Родину" состоялась на телеканале "Россия-1" 15 марта 2015 года.