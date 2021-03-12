Глава Рособрнадзора вместе с родителями московских школьников сдаст пробный ЕГЭ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, актеры, спортсмены и телеведущие вместе с родителями столичных школьников сдадут 16 марта Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, известные актеры, спортсмены, телеведущие вместе с родителями выпускников московских школ примут участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - говорится в сообщении.

Экзаменационный пункт для родителей будет организован на базе Пушкинской школы № 1500 города Москвы. Акция призвана ближе познакомить родителей с правилами и процедурой ЕГЭ. В 2021 году им будет предложено написать сокращенный вариант экзамена по русскому, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Организаторы покажут, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ и организован контроль за объективностью проведения экзамена. Также родителям расскажут о мерах эпидемической безопасности в экзаменационных пунктах.

Как сообщили в Рособрнадзоре, в мероприятии примут участие российская фигуристка Ирина Слуцкая, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский, российская фигуристка Анастасия Гребенкина, телеведущий Роман Демченко.

Акция проводится ежегодно практически во всех регионах России.

О ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.