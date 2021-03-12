Telegram заблокировал несколько ботов, распространяющих личные данные пользователей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Telegram по требованию Роскомнадзора начал блокировать ботов, которые распространяют личные данные пользователей. Об этом ТАСС сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

"Пока достоверно известно об удалении пяти крупнейших ботов: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot (причем, только английская версия). Однако, возможно, этот список будет продолжен, так как претензии Роскомнадзора относились к большему количеству", - сказал эксперт.

Вместе с тем даже у заблокированного бота "Глаз Бога" клон появился спустя час, не говоря уже о том, что в целом подобных ботов, распространяющих персональные данные, не меньше нескольких десятков, отметил Оганесян.

"Позиция самого мессенджера по вопросу блокировки ботов пока непонятна, но если она останется формальной, то есть боты будут блокироваться только по требованию Роскомнадзора, их владельцы будут просто поднимать их под новыми именами, так как на это уходит куда меньше времени, чем требуется просто на подготовку и подписание очередного требования о блокировке", - добавил он.

Ранее Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждают, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование - права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.