Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией по вакцине "Спутник V"

АНКАРА, 12 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжает вести переговоры с Москвой по вопросу сотрудничества, связанного с российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

"Наше соглашение [о вакцинах] с Германией по-прежнему работает. У нас также есть договоренности с Россией, наши министры здравоохранения продолжают поддерживать контакты в этой сфере", - сказал он журналистам после пятничной молитвы.

23 января представитель Российского фонда прямых инвестиций сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции об изготовлении "Спутника V" в Турции. По его словам, начался процесс передачи технологии.

В настоящее время применение "Спутника V", помимо России, одобрено в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, на Бахрейне, в Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии и Словакии.