Автор фильма "Крым. Путь на Родину" призвал оштрафовать YouTube за ограничение доступа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Автор фильма "Крым. Путь на Родину", первый заместитель генерального директора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов считает, что необходимо оштрафовать видеохостинг YouTube, который в пятницу ввел ограничения на доступ к его фильму.

"Они предложили нам шахматную партию, мы согласились, научились прекрасно играть и стали их обыгрывать. На этой доске оказались такие корпорации, как Russia Today, холдинг ВГТРК. После того, как они поняли, что проигрывают, они стали играть шашками в Чапаева, сгоняя все фигуры с доски, - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". - Что нам остается делать? Я думаю, что надо просто принимать новые правила игры и сгонять их со стола, как они пытаются согнать нас. Надо заваливать штрафами, тормозить, как Twitter, и в конце концов предложить уйти с нашего рынка".

Недоразумения с американскими медиагигантами еще будут возникать, считает Кондрашов. По мнению журналиста, не надо бояться ухода с российского рынка Google и других гигантов, у России "есть все, чем можно заменить отсутствующих американцев". "Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там по-прежнему лежали турецкие. Все говорили, мол, как же проживем без них? Да вот прожили же и дали возможность нашим производителям заполнить полки", - сказал Кондрашов.

"Так же будет с продуктами IT-индустрии, она у нас прекрасная. Просто никто не дает развиваться, пока монополисты сидят на рынке, еще и цензурируют нас, как будто мы находимся на территории США", - заключил первый замглавы ВГТРК.

Ранее YouTube ввел ограничения на доступ к фильму Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", отметив его как контент, который "содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия.