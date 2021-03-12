Коми объявили столицей туристического проекта "Серебряное ожерелье России"

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Республика Коми стала столицей главного туристического проекта Северо-Запада - турмаршрута "Серебряное ожерелье России", сообщил глава региона Владимир Уйба на пленарном заседании Первого туристского конгресса регионов Севера в пятницу.

"Коми - столица "Серебряного Ожерелья России" в год своего векового юбилея. Являться регионом-столицей - это наравне с огромной честью и колоссальной ответственностью", - сказал Уйба.

"Серебряное ожерелье России" - федеральный межрегиональный историко-культурный и туристский проект, реализуется с 2015 года при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект объединил все субъекты Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ.

Ранее в рамках Первого туристского конгресса регионов Севера заместитель полномочного представителя президента РФ по СЗФО Любовь Совершаева отмечала, что "потенциал проекта "Серебряное ожерелье России" огромнейший". По ее словам, необходимо увеличить долю туризма в ВРП в целом по Северо-Западному округу до 5% к 2025 году (сейчас около 3% в целом по округу), а к 2035 году возможно увеличить ВРП до 10%.

Свой 100-летний юбилей Коми отмечает в 2021 году. В рамках празднования юбилея в регионе запланированы выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные мероприятия.