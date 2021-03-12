Навального после прохождения карантина увезли из СИЗО "Кольчугино" в колонию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Навального перевели из СИЗО "Кольчугино", где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание", - сказал собеседник агентства. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, все вновь прибывшие осужденные проходят карантин перед зачислением в отряд в колонии, в ходе которого у заключенного берут медицинские анализы, а также фиксируют все особенности тела человека, в том числе наличие шрамов, травм и татуировок. По закону он может продолжаться до 15 суток.

В пятницу адвокат Вадим Кобзев сообщил ТАСС, что Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области в неизвестном для защиты направлении.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Как пояснили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, это будет одна из колоний в Центральном федеральном округе. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более 2,5 года.