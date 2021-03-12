Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы Карелии Нелидова, осужденного за взятки

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 марта. /ТАСС/. Ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, осужденного за взятки в 2018 году, в пятницу удовлетворил судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин. Об этом ТАСС сообщила представитель районного суда.

"Удовлетворили его [Нелидова] ходатайство об условно-досрочном освобождении", - сказала собеседница агентства.

При принятии решения суд учел примерное поведение Нелидова и наличие у него поощрений. "Администрация исправительного учреждения поддерживала его в УДО", - добавила представитель суда.

Нелидов был задержан в сентябре 2015 года. В марте 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере 27,5 млн рублей за получение взяток от предпринимателей на сумму 4,6 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он также был лишен ордена Почета.

Нелидов занимал пост главы Карелии с 2010 по 2012 год. В январе 2013 года он был назначен директором музея "Кижи". Как установили следствие и суд, на этой должности он при посредничестве своего советника Ивана Романова (также был признан виновным во взяточничестве, а ранее осужден на 20 лет за педофилию) в 2015 году получил от предпринимателей взятки на сумму свыше 4,6 млн рублей. За это он предоставлял возможность беспрепятственной торговли на территории музея.

На имущество бывшего главы республики был наложен арест. Судебные приставы выставляли на продажу в счет погашения штрафа коллекцию драгоценностей и сувениров, в том числе именные часы, а также автомобили Cadillac и BMW.