Снегопад, ставший причиной пробок и отключений света в Дагестане, прекратится 13 марта

ТАСС, 12 марта. Обильный снегопад, из-за которого в пятницу в Дагестане произошли массовые отключения электричества, коллапс на дорогах и сбой в работе аэродрома в республиканском центре, прекратится в субботу. Весь снег растает на следующей неделе, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Махачкале очень сильный снег прекратится уже в субботу. Всю следующую неделю ожидается потепление в пределах 7-8 градусов в дневные часы, весь снег растает. Такая же ситуация произойдет в Нальчике", - сказал он.

Снегопады и ветер пришли в Дагестан с проходящим через Северный Кавказ атмосферным фронтом. В начале следующей недели температура воздуха в регионах юга России, которая сейчас ниже нормы на 3-4 градуса, приблизится типичным для них показателям. Но потепление будет временным: уже в конце недели жителей Северного Кавказа опять ждут похолодание и осадки, уточнил собеседник агентства.

В Нальчике в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся с минус пяти градусов до нуля, но по ночам заморозки до минус 4-6 градусов сохранятся. Начиная с понедельника потеплеет до плюс 8-10 градусов, дожди смоют весь снег. Устойчивые положительные температуры воздуха и небольшие дожди прогнозируют с понедельника и во Владикавказе.

Ранее в пятницу спасатели в Дагестане вывезли около 30 автомобилей, застрявших на заснеженных участках федеральной автодороги "Кавказ" и на дорогах республиканского значения. Из-за ухудшения погоды - снегопада, сильного ветра с порывами до 25 м/с в республике происходят массовые отключения электричества, без света, по данным Минэнерго РФ, остались около 111 200 человек. Самолеты авиакомпаний "Победа", Utair и "Якутия", следовавшие в Дагестан из Сургута и Москвы, были вынуждены уйти на запасные аэродромы Астрахани и Сочи. Пассажиры после улучшения погодных условий будут доставлены до места назначения.