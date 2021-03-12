Минобрнауки: вузы сами решат вопрос о введении должности проректора по цифровизации

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вопрос введения должности проректора, который отвечал бы за цифровизацию высшего учебного заведения, относится к компетенции вуза. Об этом ТАСС заявили в пятницу в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову создать в каждом вузе должность проректора по цифровизации.

"Согласно закону об образовании, вузы обладают автономией в осуществлении в том числе административной и финансово-экономической деятельности. К компетенции образовательных организаций также относится и установление штатного расписания, и распределение должностных обязанностей. Таким образом, вопрос введения должности проректора по цифровизации относится к компетенции вуза", - заявили в министерстве.