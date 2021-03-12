Росприроднадзор потребовал с водоканала в Ленобласти 213 млн рублей за загрязнение Невы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило письмо МУП "Водоканал Кировского района" в Ленинградской области о добровольном возмещении ущерба в размере 213 млн рублей за загрязнение сточными водами реки Невы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Предприятие уже было привлечено управлением к административной ответственности за сброс неочищенных сточных вод в Неву.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в адрес МУП "Водоканал Кировского района" претензионное письмо о возмещении ущерба, причиненного реке Нева в результате сброса сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ после очистных сооружений г. Отрадное Кировского района Ленинградской области. У предприятия есть 30 дней для добровольного возмещения вреда в размере 213 млн 430 тыс. рублей. В случае отказа от добровольного возмещения Управление будет добиваться взыскания ущерба в судебном порядке", - говорится в сообщении.

Управление ранее провело надзорные мероприятия и выяснило, что канализационные очистные сооружения в Отрадном работают неэффективно, стоки изливались на прилегающую территорию и попадали в Неву. В стоках содержались фосфат-ионы, алюминий, цинк и другие вещества.

"Водоканал Кировского района" признан арбитражным судом банкротом из-за большого долга перед кредиторами, начата процедура конкурсного производства. Летом прошлого года на предприятии проходили обыски, была задержана его директор Марина Сойтонен. Следователи считали, что она заключала экономически необоснованные договоры, из-за чего у предприятия образовался долг на сумму более 600 млн рублей, что стало причиной его банкротства. Суд в Петербурге отправил Сойтонен под домашний арест. В конце февраля в СК сообщали, что кредиторы районного водоканала отказались требовать с предприятия более 570 млн рублей искусственно созданной задолженности и согласились пойти на мировое соглашение с представителями обанкротившегося предприятия.

Ранее сообщалось, что следователи задержали главу Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова за злоупотребление должностными полномочиями, что привело к образованию задолженности в "Водоканале Кировского района".