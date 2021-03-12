Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлен на Кубани до 29 марта

КРАСНОДАР, 12 марта февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим повышенной готовности, действующий в регионе для борьбы с распространением коронавируса, до 29 марта, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

Действие режима по предыдущему постановлению истекало 14 марта.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 29 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители и гости региона должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

По данным оперативного штаба региона на пятницу, с начала пандемии в регионе подтверждено 40 096 случаев коронавируса, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 706,5, 34 922 человека выздоровели и выписаны из больниц, 1 027 остаются на лечении в стационаре, 2 052 - на дому, зафиксировано 2 095 летальных исходов, 73 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 69 - на ИВЛ, четыре - на ЭКМО.