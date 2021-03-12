В Гвинее и ДР Конго выявили 30 инфицированных вирусом Эбола

ПРЕТОРИЯ, 12 марта. /ТАСС/. До 30 увеличилось количество заболевших лихорадкой Эбола в текущем году в Гвинее и Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщили в пятницу на своем официальном портале Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

Из 30 инфицированных 14 человек умерли, отмечают специалисты центров. В Гвинее, где в 2021 году первый заболевший вирусом Эбола умер 28 января, на текущий день выявлено 18 инфицированных, из них девять человек умерли. Правительство страны объявило 14 февраля о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Власти приступили 23 февраля при поддержке ВОЗ к вакцинации населения в районах повышенного риска. Медицинские власти страны смогли отследить 98% от общего числа контактов, которые имели зараженные с другими людьми. Вакцинированы 2 636 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Гвинея к лету может стать очагом лихорадки Эбола, если ситуация с заболеваемостью не изменится. "Там сейчас для нас горячая точка, потому что, по нашим прогнозам, если не изменится ситуация кардинально, <...> мы к лету можем получить очаг лихорадки Эбола. Сейчас все делают все необходимое, наши коллеги там работают, чтобы этого не случилось", - отметила она, добавив, что с августа 2014 года в Гвинее работает специализированная противоэпидемическая бригада Роспотребнадзора.

В ДР Конго вспышка Эболы началась 1 февраля в восточной провинции Северное Киву в районе города Бутембо. Там на текущий день обнаружено 12 случаев заболевания Эболой, пятеро пациентов умерли. Власти отследили 87% контактов, вакцинированы 1 329 человек.