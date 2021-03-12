В исправительной колонии в Покрове не ответили адвокатам, доставили ли к ним Навального

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники исправительной колонии номер 2 (ИК-2) в городе Покрове Владимирской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть адвокатам Алексея Навального сведения о доставке к ним осужденного. Об этом ТАСС рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Адвокат сразу же после получения известия о вывозе Навального из [СИЗО] "Кольчугино" отправился в ИК-2. Там ему сообщили, что в колонии короткий день, руководства нет, ответить, есть там Навальный или нет, они не могут", - сказала она. Согласно ст. 17 УИК РФ, администрация колонии должна не позднее 10 дней с момента прибытия осужденного сообщить о его местонахождении одному из родственников, которого укажет сам осужденный.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания. В пятницу адвокат Вадим Кобзев сообщил ТАСС, что Навального увезли из "Кольчугино" в неизвестном направлении.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Как пояснили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, это будет одна из колоний в Центральном федеральном округе. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более 2,5 года.