Роскомнадзор не имеет претензий к Telegram после удаления ботов с личными данными

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор не имеет претензий к Telegram после удаления мессенджером крупнейших ботов с личными данными пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На текущий момент у Роскомнадзора нет претензий к администрации мессенджера Telegram по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных", - сказали в пресс-службе.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян сообщил агентству, что Telegram по требованию Роскомнадзора начал блокировать ботов, которые распространяют личные данные. Сейчас известно об удалении пяти крупнейших ботов: "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и How To Find Bot (только английская версия). Вместе с тем сообщается, что у заблокированного бота "Глаз Бога" клон появился спустя час.

Ранее Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждают, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование - права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.