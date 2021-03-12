Глава СПЧ призвал дать правовую оценку открывшейся на ВДНХ выставке из человеческих тел

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призывает дать правовую оценку выставке доктора Гюнтера фон Хагенса "Мир тела" (Body Worlds).

Выставка открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта. Экспозиция доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.

"В павильоне ВДНХ с 12 марта и до конца года планируют показывать более сотни трупов - со снятой кожей и препарированные. Среди экспонатов - тело разрезанной беременной женщины, пара, занимающаяся сексом, балетные танцоры, гимнаст на кольцах. <...> Считаю, что по поводу этой выставки необходима квалифицированная правовая оценка", - приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ.

В этой связи глава СПЧ отметил, что выставка на искусство и научно-просветительскую деятельность не похожа. "На организаторов подавали в суд, но суды не в пользу критиков, ведь тела были завещаны для этой инсталляции. Если говорить о нарушении закона, то официально надругательства и глумления здесь нет", - заявил он.

Также Фадеев считает, что "использование тел умерших организаторами выставки не может быть признано использованием в медицинских, научных и учебных целях" согласно федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". "Организатором выставки является общество с ограниченной ответственностью "Ротекс", основным видом деятельности которого, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, является деятельность по организации конференций и выставок. А профессиональная, научная и техническая деятельность, равно как и деятельность в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг, как свидетельствует ЕГРЮЛ, не указана", - отметил он.

Помимо этого, Фадеев предположил, что выставка нарушает федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". "[Общественники, выступающие за запрет выставки] указывают среди прочего на тот факт, что возрастной ценз - всего лишь 12+. И там специально продают семейные билеты со скидкой", - подчеркнул он.