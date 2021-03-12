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Пандемия COVID-19
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ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Janssen для экстренного применения

Ранее вакцину одобрило Европейское агентство лекарственных средств
© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Женеве сообщении ВОЗ.

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ВОЗ "включила вакцину Ad26.COV2.S от заболевания COVID-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список препаратов для экстренного применения во всех странах и для [международного механизма обеспечения доступа к вакцинам] COVAX", - говорится в сообщении.

В ВОЗ напомнили, что эту вакцину ранее одобрило Европейское агентство лекарственных средств, о чем было объявлено 11 марта. 

До настоящего времени в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значились только вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, а также два варианта вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

COVAX - международный механизм, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. 

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