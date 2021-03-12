Проект ОНФ "Регион заботы" подарил автомобиль для детской паллиативной службы Нальчика

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Проект "Регион заботы" Общероссийского народного фронта (ОНФ) подарил специализированному Дому ребенка в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) автомобиль для выездной бригады паллиативного отделения учреждения. В пятницу в КБР приехали автор проекта ОНФ "Регион заботы", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Это санитарная машина, которая оборудована так, чтобы перевозить лежачих ребят, там есть место для врача, для родителя, водителя. На сегодня уже есть возможность покупать машины из средств федеральных субсидий, но федеральной субсидии недостаточно, чтобы купить столько машин, сколько нужно", - сказала Федермессер.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал, что на него произвело большое впечатление посещение Дома ребенка. "На меня произвело сильное впечатление то, что я увидел, и условия, и тот объем любви и внимания к детишкам который есть в этих стенах. Это говорит о том, что здесь работают люди с очень-очень-очень большим сердцем", - сказал Кузнецов.

Помощь на дому

Как рассказала главный врач Дома ребенка Марита Крымукова, отделение паллиативной помощи на пять коек для детей открыто в учреждении в 2014 году. Опыт работы показал, что наряду с отделением необходимы и выездные формы оказания паллиативной помощи, "потому что дома паллиативную помощь ребенок получает среди близких, не отлучаясь от семьи, и это очень важно".

"С 2018 года была создана одна выездная бригада, но потребность большая, и была создана вторая, на сегодня под опекой двух выездных бригад находится 48 семей. Наряду с медицинской помощью выездные бригады оказывают и другие виды услуг - решение многих социальных вопросов, участие и организация в развлекательных мероприятиях и другие вопросы, которые выявляются при посещении семьи", - отметила она.

В выездную бригаду входит педиатр, медсестра, массажист, инструктор ЛФК, социальный работник, а юрист Дома ребенка оказывает и юридическую помощь. "Самые теплые слова хотелось выразить Общероссийскому народному фронту, "Региону заботы" и, в частности, Анне Константиновне [Федермессер]. Машина позволит нашему учреждению улучшить работу паллиативной службы, выезжать в любые уголки нашей республики, это скажется на качестве и своевременности предоставляемых услуг", - добавила Крымукова.

Кабардино-Балкарская Республика - пилотный регион проекта ОНФ "Регион заботы". Для республики эксперты проекта разработали программу развития паллиативной медицинской помощи, которая утверждена и принята к реализации правительством КБР в 2020 году, а также провели обучение среднего медицинского персонала уходу за тяжелобольными пациентами.