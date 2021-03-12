Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию в Петербурге по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге по коронавируса является стабильной. Об этом сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Ситуация в городе по коронавирусу стабильная. Ежедневно у нас регистрируется менее 1 тыс. случаев. В частности, за предыдущие сутки было зафиксировано 957 новых случаев. Интенсивный показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 17,7 случаев на 100 тыс. населения. Мы замедлились с суточным приростом заболеваемости, этот показатель составляет 4%", - сказала Башкетова.

Она отметила, что город последние три месяца находится на плато заболеваемости по коронавирусу. Коэффициент распространения удовлетворяет требованиям, он меньше единицы. "Сейчас ситуация не вызывает какого-либо напряжения: нет скачков, нет формирования очагов в городе", - отметила Башкетова.

По последним данным, в Петербурге выявили 378 705 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 326 101 человек, умерли 11 573. За последние сутки в городе выявили 957 случаев заражения.