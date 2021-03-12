Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея Кондрашова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения", - сказали в пресс-службе.

Роскомнадзор считает, что фильм не содержит какой-либо запрещенной информации, а действия администрации Youtube называет неприемлемыми и указывает, что "видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".