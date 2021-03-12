В РПЦ не поддержали идею празднования Пасхи в одно время для всех христиан

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Предложение празднования Пасхи в один и тот же день разными христианскими конфессиями дезинтегрирует православную среду и говорит о большей заинтересованности Константинопольского патриархата в единстве с католиками, чем с православными. Такое мнение высказал в пятницу заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Так он прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Телмесский Иов (Геча) предложил установить единую дату празднования Пасхи в православии и католицизме.

"Если соответствующее высказывание не является дежурным дипломатическим расшаркиванием отдельного фанарского архиерея, что вполне возможно, то это не очень большой, но символичный интеграционный шаг. Причем в православной среде это шаг, наоборот, дезинтеграционный: далеко не все даже нынешние симпатизанты Фанару в православном мире будут готовы на него пойти. Другими словами, данное высказывание говорит о большей заинтересованности по крайней мере части епископата Фанара в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства", - написал епископ Савва в своем канале в Telegram.

По его мнению, очередное обращение к календарному вопросу с предложением объединить сроки пасхалии избыточно для диалога православных с католиками.

В 2015 году папа Римский Франциск заявлял, что Римско-католическая церковь может пересмотреть метод расчета даты празднования Пасхи, чтобы все христиане отмечали ее в один день.