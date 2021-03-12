Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram реализовала частичную блокировку страницы телеканала "Крым 24" (входит в ГТРК "Крым"), который лишился возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий. Об этом в пятницу телеканал сообщил в своем Telegram-канале.

"В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала "Крым 24". Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке написать хотя бы слово или поставить хештег, сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста. Администрация соцсети обвинила крымский телеканал в "накрутке лайков", однако такими сервисами компания не пользуется. "Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта - сразу после годовщины Крымской весны", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков в своем Telegram-канале написал, что редакция телеканала "Крым 24" в настоящее время пытается получить ответ от службы поддержки социальной сети о причинах блокировки.

В мае 2020 года телекомпания "Крым 24" сообщила, что видеосервис корпорации Google без объяснения причин удалил ее YouTube-канал. Видеосервис также удалил аккаунты информагентств Anna News и News Front. В МИД России назвали действия видеохостинга актом дискриминации в отношении русскоязычных медиаресурсов. Также посчитали возмутительным, что видеохостинг не дал никаких объяснений по поводу удаления аккаунта и не отвечает на запросы телеканала. Власти Крыма заявили о попытке надавить на российские СМИ и посчитали действия видеохостинга элементом цензуры.