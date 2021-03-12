Франция одобрила вакцину Janssen для использования на своей территории

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - стала четвертым подобным препаратом, одобренным для использования на территории Франции. Об этом сообщает в пятницу телеканал LCE .

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендовал данный препарат как "предпочтительный для использования" в зонах особенно активного распространения коронавируса. Эта вакцина рекомендована лицам старше 18 лет, для получения иммунитета достаточно одного укола. Отдельно регулятор подчеркивает, что ее можно вводить людям старше 65 лет и людям с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19.

До настоящего момента во Франции одобрение получили три вакцины от коронавируса: американской компании Moderna, компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ) и препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Последний был одобрен 2 февраля только для людей младше 65 лет, однако 2 марта HAS разрешил его использование и для более старшего поколения граждан, добавив возможность прививаться этим препаратом в аптеках и у лечащего врача, но только при наличии медицинских показаний.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли почти 90 тыс. человек. Кампания по вакцинации проходит во Франции с конца декабря 2020 года. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 4,5 млн жителей страны, из них 2,1 млн уже получили обе дозы вакцины.