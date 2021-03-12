Reuters заявило о непредвзятости на фоне сообщений о готовящейся атаке на "Спутник V"

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Агентство Reuters придерживается принципов независимости и объективности при освещении различных событий по всему миру. Об этом агентство со штаб-квартирой в Лондоне заявило ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о разрабатываемом Западом сценарии информационной атаки на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата.

"Reuters информирует о событиях в мире в честной, непредвзятой и независимой манере в соответствии со своими принципами. Мы придерживаемся наших стандартов журналистики и намерены передавать основанные на фактах, достоверные новости нашим клиентам и читателям по всему миру", - подчеркнул представитель агентства.

В пятницу высокопоставленный источник в Кремле сообщил ТАСС, что "через подконтрольные неправительственные организации (Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер"), Агентство по международному развитию США и медиаструктуры (вещательная корпорация BBC, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата". По его словам, атака со стороны США и их союзников планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину.

В свою очередь британская вещательная корпорация BBC отказалась давать какие-либо комментарии по этой теме. "В данном случае мы не будем комментировать", - ответили ТАСС в телерадиовещательной корпорации.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.