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Пандемия COVID-19
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Минздрав Бразилии подписал контракт о покупке вакцины "Спутник V"

© EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) контракт на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу портал G1 со ссылкой на первого замглавы бразильского Минздрава Элсиу Франку.

"Теперь, чтобы мы имели возможность использовать "Спутник V", нам нужно только, чтобы [партнер РФПИ в Бразилии, фармацевтическая компания] Uniao Quimica и Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору - прим. ТАСС) как можно скорее решили вопрос о разрешении на ее временное ограниченное использование в условиях чрезвычайной ситуации", - приводит портал слова чиновника.

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БразилияПандемия COVID-19
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