Bloomberg: страны ЕС призвали смягчить правила въезда для иностранцев

ТАСС, 12 марта. Группа стран Европейского союза, для экономики которых важную роль играет туризм, выступила с призывом ослабить ограничения на въезд в ЕС из-за рубежа. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По их данным, ряд европейских стран предлагают ввести возможность въезда в ЕС иностранцев, имеющих отрицательный тест на коронавирус, привившихся вакциной или переболевших COVID-19. Некоторые страны также разрабатывают планы одностороннего открытия границ для иностранцев, в первую очередь для путешественников из Великобритании. Источники агентства не уточнили, о каких именно странах идет речь. Ожидается, что вопрос смягчения ограничений может быть поднят на саммите лидеров стран ЕС в конце марта.

30 июля Совет ЕС принял третью редакцию так называемого белого списка стран. Этот документ носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из белого списка, но не должны открывать границы для невключенных в него стран. Список должен обновляться в среднем раз в две недели.

Еврокомиссия также прорабатывает в ЕС концепцию единого сертификата о вакцинации, так называемого зеленого паспорта. Его внедрение позволит смягчить ограничения на въезд и передвижение внутри ЕС, а также ускорить снятие основных ограничений из-за коронавируса.