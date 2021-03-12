Зеленский пообещал провести проверку законности приватизации земли и недр Украины

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести детальную проверку законности приватизации украинских недр и земель.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках могут оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями Украины, в частности "Мотор-сич". А также могут присваивать земли и недра, которые принадлежат народу Украины", - сказал он в видеообращении, которое в пятницу опубликовала пресс-служба офиса президента.

Соответствующая реакция на подобные действия, по словам Зеленского, последует от правоохранительных органов и Госслужбы геологии и недр. "Граждане должны знать, каким способом и в каких условиях рядом лиц на Украине получены те или иные ресурсы. Тем, кто сделал это законно, бояться ничего, но для того, чтобы установить это, пройдет максимальный, детальный аудит, результаты которого представят обществу", - заверил глава государства.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины днем ранее принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнял, что его вернут в государственную собственность "конституционным способом", а инвесторы получат компенсацию. Кроме того, в СНБО 19 февраля объявили о решении вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс", на следующий день Зеленский ввел его в действие.