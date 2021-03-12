Госсовет Франции отменил объяснительные при въезде из-за пределов ЕС для граждан страны

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Требование о наличии веских причин для прибытия во Францию из-за пределов ЕС непропорционально и должно быть приостановлено. Соответствующее решение вынес Государственный совет Франции - высшая судебная инстанция по административным делам страны.

"Государственный совет считает непропорциональным требовать от французов, желающих вернуться во Францию, наличие уважительной причины, поскольку влияние этих поездок на распространение эпидемии COVID-19 незначительно <...> и нарушает основное право всех французов на доступ к территории своей страны, поэтому судья принял решение приостановить действие этого требования", - гласит заявление Госсовета, опубликованное в пятницу вечером.

Судья также постановил, что отсутствие справки о сдаче теста на COVID-19 менее чем за 72 часа до полета - это не повод отказывать в посадке на борт самолета, но только при наличии более старого теста и отсутствии средств у путешественника на сдачу нового.

В то же время Госсовет оставил в силе требования властей для тех, кто отправляется на Антильские острова с европейской территории Франции. В данном случае ограничения необходимы для предотвращения резкого притока туристов и распространения на островах британского и других новых штаммов коронавируса. Отмечается, что в декабре и январе, до вступления в силу новых мер, семидневный карантин по прибытии "соблюдался не глобально".

29 января премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничительных мерах, призванных сдержать распространение коронавируса на территории страны. Было, в частности, запрещено пересечение французских границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Исключение делается лишь в особых случаях, когда, например, речь идет о смерти родственника, необходимости отправиться за границу на лечение, в неотложную командировку. Для пересекающих границы Франции с другими странами ЕС было введено требование предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного максимум за 72 часа до поездки.