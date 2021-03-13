Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным в Лондоне

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II в рамках научного форума, прошедшего в онлайн-формате, поделилась с участниками конференции воспоминаниями о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным (1934-1968) в Лондоне почти 60 лет назад.

"Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым [космонавтом], делал его особенно очаровательным", - сказала королева, выдержки из речи которой распространил в пятницу Букингемский дворец.

Своими воспоминаниями Елизавета II поделилась в ответ на вопрос британского ученого-космолога, почетного научного сотрудника Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок, участвовавшей в конференции. Женщина призналась, что советский космонавт сыграл большую роль в выборе ее профессии. "Одна из причин, почему я стала ученым-космологом, - человек, с которым у меня день рождения в один день, 9 марта, Юрий Гагарин, первый человек, который побывал в космосе, и мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?" - задала вопрос Адерин-Покок.

"Русским", - ответила Елизавета II, продемонстрировав свое отменное чувство юмора и вызвав смех у участников встречи. "Он не говорил по-английски", - вспомнила королева. Она согласилась с Адерин-Покок в том, что, наверное, страшно стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится твое путешествие. "Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно", - сказала королева.

Визит Гагарина в Великобританию состоялся 11-15 июля 1961 года. В рамках поездки он встретился с рядом британских общественных и политических деятелей, в том числе с занимавшим на тот момент пост премьер-министра консерватором Гарольдом Макмилланом, а также присутствовал на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II, которая даже сфотографировалась с ним на память.

В 2011 году в центре Лондона был торжественно открыт памятник космонавту, который стал точной копией работы Анатолия Новикова, установленной в подмосковных Люберцах. Улыбающийся Гагарин в скафандре без шлема шагает по символической орбите в виде ленты Мебиуса вокруг земного шара. В 2013 году монумент был перенесен на территорию Королевской обсерватории в Гринвиче, расположенной на юго-востоке Лондона. В 2017 году бюст первого человека, совершившего полет в космическое пространство, был установлен в лондонском Музее науки.