Сенаторы от штата Нью-Йорк призвали его губернатора уйти в отставку из-за скандала

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали его губернатора Эндрю Куомо отставить свою должность в свете скандала. Об этом говорится в опубликованном ими в пятницу совместном заявлении.

"Губернатору Куомо следует уйти в отставку", - отметили они. Ранее несколько женщин обвинили Куомо, который также является влиятельным представителем Демократической партии, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Шумер и Джиллибранд заявили, что считают эти обвинения достоверными. По их словам, Куомо "лишился доверия" жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

Шумер является лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США. Джиллибранд входила в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на прошлых выборах. Мэр города Нью-Йорка, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также заявил на этой неделе, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк в четверг начал разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения Куомо полномочий губернатора. За его импичмент высказались многие члены законодательного собрания штата, в том числе демократы. Куомо заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором оказался замешан губернатор. Ранее американские федеральные власти и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. В 2020 году Куомо пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции.