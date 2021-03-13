В ГИБДД назвали самое аварийное время на дорогах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вечера пятницы и субботы с 17:00 до 19:00 стали наиболее аварийным временем на дорогах России. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего с начала года произошло более 9 тыс. автоаварий, что на четверть меньше аналогичного периода прошлого года. Около 35% от общего количества ДТП приходится на пятницу (1 693) и субботу (1 442). В остальные дни недели доля аварий не превышает 15%. При этом, согласно данным ГИБДД, чаще всего люди в ДТП погибают в пятницу и воскресенье. И если по сравнению с прошлым годом, число погибших по пятницам сократилось почти на 12%, то по воскресеньям их количество выросло почти на 30%. Различной степени травмы в авариях люди чаще всего получают в пятницу и субботу - 2 251 до 2 006 случаев соответственно.

Согласно статистике Госавтоинспекции, самое опасное время для автомобилистов - с 17:00 до 19:00. В этот период с начала 2021 года произошло от 658 до 696 автоаварий. Наиболее спокойное время - с трех ночи до шести утра. В этот промежуток времени произошло только около 3% от общего числа ДТП.