В Хабаровском крае разрешили проводить массовые мероприятия численностью до 100 человек

ТАСС, 13 марта. Массовые мероприятия, участие в которых принимают до 100 человек, разрешили проводить в Хабаровском крае. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Михаил Дегтярев, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе принято решение разрешить проведение массовых мероприятий с численностью до 100 человек. До этого момента действовало ограничение в 50 человек. При этом сохраняются обязательные требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 49 602 жителей края. За последние сутки вирус обнаружен у 59 человек, лечение продолжают проходить 2 253 пациентов. Сохраняется масочный режим в общественных местах, учреждения культуры и спорта работают при неполной загрузке .