{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN полагает, что осужденного в РФ американца Тревора Рида перевели в СИЗО "Лефортово"

Как сообщил представитель Госдепартамента, посольство в Москве осведомлено о местонахождении Рида, оно запросило телефонный разговор и встречу с ним

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Телеканал CNN выступил с утверждением, что гражданина США Тревора Рида, который был приговорен в России к девяти годам колонии, перевели в другой следственный изолятор. Соответствующий материал со ссылкой на официального представителя семьи Рида Джонатана Фрэнкса был опубликован в пятницу на сайте канала.

По версии Фрэнкса, американца 2 марта отвезли на медицинский осмотр. После этого его якобы "перевели в другой центр предварительного задержания". Как полагает Фрэнкс, речь идет о СИЗО "Лефортово".

Как сообщил представитель Госдепартамента, "посольство в Москве осведомлено о местонахождении Тревора Рида, оно запросило телефонный разговор и встречу с ним".

Студент из США Тревор Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.

Теги
СШАРоссия
Вороновскую больницу в Новой Москве выдвинули на международную премию MIPIM Awards
Инфекционный госпиталь был построен за 37 дней
Читать полностью