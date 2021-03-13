CNN полагает, что осужденного в РФ американца Тревора Рида перевели в СИЗО "Лефортово"

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Телеканал CNN выступил с утверждением, что гражданина США Тревора Рида, который был приговорен в России к девяти годам колонии, перевели в другой следственный изолятор. Соответствующий материал со ссылкой на официального представителя семьи Рида Джонатана Фрэнкса был опубликован в пятницу на сайте канала.

По версии Фрэнкса, американца 2 марта отвезли на медицинский осмотр. После этого его якобы "перевели в другой центр предварительного задержания". Как полагает Фрэнкс, речь идет о СИЗО "Лефортово".

Как сообщил представитель Госдепартамента, "посольство в Москве осведомлено о местонахождении Тревора Рида, оно запросило телефонный разговор и встречу с ним".

Студент из США Тревор Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.