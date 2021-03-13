Вороновскую больницу в Новой Москве выдвинули на международную премию MIPIM Awards

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Проект инфекционного госпиталя в Вороновском, который был построен в рекордные сроки весной 2020 года, выдвинут на престижную международную премию MIPIM Awards. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Проект Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" допущен к участию в основном этапе международного конкурса MIPIM Awards в номинации Best healthcare development (Лучший проект в области здравоохранения). Символично, что именно в это время год назад мы приступили к строительству инфекционного госпиталя. Госпиталь возведен в рекордные для такого объекта сроки - за 37 дней. Его необходимость и значимость в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции сложно недооценить", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что в строительстве госпиталя были задействованы лучшие специалисты строительной отрасли Москвы - более 27 подрядных организаций, свыше 11 тыс. строителей и 1,5 тыс. единиц техники. Итоги конкурса MIPIM Awards будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции. Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в сфере архитектуры и строительства.

Заммэра также напомнил, что московские проекты участвуют в конкурсе с 2010 года и два года подряд занимают призовые места: в 2019 году парк "Зарядье" с концертным залом был признан победителем и удостоен специального приза жюри премии MIPIM Awards, в 2020 году Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой победил в номинации "Лучший объект спортивного и культурного назначения".