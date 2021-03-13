В России за сутки выявили 9 908 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 908, до 4 380 525, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%. В абсолютном выражении он не превышает 10 000 пятый день подряд.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,04%), Еврейской АО (0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 943 случая заражения в Санкт-Петербурге, 609 в Московской области, 367 в Нижегородской области, по 246 в Самарской и Ростовской областях.

В настоящее время в стране продолжают лечение 302 933 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 868, до 3 985 897. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 91% от общего числа заразившихся.

В частности, в Санкт-Петербурге выздоровели 2 326 человек, в Москве - 1 469, в Подмосковье - 429, в Нижегородской области - 419, в Ростовской - 348, в Пермском крае - 307, в Астраханской и Иркутской областях - по 302.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 475 против 486 днем ранее, до 91 695. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,09%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 46 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 30 - в Московской области, 25 - в Ростовской области, 24 - в Воронежской области, 14 - в Алтайском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 600. Всего в столице с начала пандемии выявили 998 489 заболевших.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее было выявлено 1 610 заразившихся.

От инфекции умерли за сутки 52 пациента, всего в столице зарегистрировано 15 709 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 469 пациентов, за все время выздоровели 919 278. В настоящее время в Москве болеют 63 502 человека.