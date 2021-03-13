Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,92

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,92. В Москве показатель вырос до 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Во всех 10 регионах России с наибольшим числом заболевших коэффициент остался ниже единицы. Так, в Санкт-Петербурге он равен 0,99, в Нижегородской области - 0,98, в Иркутской - 0,97, в Красноярском крае - 0,95, в Ростовской области - 0,93, в Воронежской - 0,92, в Свердловской - 0,91, в Архангельской - 0,88.

Ниже всего показатель по-прежнему в Подмосковье, где он составил 0,62 против 0,55 днем ранее.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.