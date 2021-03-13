Умерла ректор Тюменского государственного медицинского университета Ирина Медведева

ТАСС, 13 марта. Ректор Тюменского государственного медицинского университета Ирина Медведева умерла в возрасте 62 лет после тяжелой болезни. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте вуза.

"12 марта после тяжелой болезни ушла из жизни ректор Тюменского государственного медицинского университета, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Васильевна Медведева. Ирина Медведева - единственный академик РАН в области медицины в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, единственная женщина - академик РАН в регионе", - говорится в сообщении.

Медведева руководила вузом c 2013 года, она является автором более 500 печатных работ и трех изобретений.