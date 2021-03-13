Журналист из Болгарии получил штраф за представление с ансамблем у МИД для Захаровой

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полиция задержала четырех человек у здания МИД России в кавказкой национальной одежде и с игрушечным оружием, устроивших представление с ансамблем для того, чтобы сделать предложение официальному представителю МИД Марии Захаровой. Среди задержанных журналист из Болгарии Борис Анзов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне", - сказал собеседник агентства.

В отделе полиции Анзов пояснил, что пришел к зданию МИД делать предложение Марии Захаровой. На него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) с административным штрафом 500 рублей. Игрушечное оружие было изъято.

Корреспондент "Медиа Мост Болгария" Борис Анзов и Мария Захарова знакомы. Он регулярно посещает брифинги для журналистов, которые она проводит. Анзов неоднократно преподносил Захаровой подарки, в том числе картину собственного исполнения и именное национальное болгарское платье, в котором она пообещала сделать фотосессию.

В Instagram мужчина написал, что приехал поздравить Захарову с 8 Марта.