В Карелии разрешили массовые мероприятия с участием не более 50 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 марта. /ТАСС/. Массовые мероприятия в Карелии теперь могут проводиться с участием до 50 человек, соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики Артура Парфенчикова, регламентирующее противоэпидемические ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Теперь в Карелии запрещается проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий с численностью 50 человек и более. Ранее в республике действовал полный запрет на организацию таких мероприятий", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, в Карелии стабилизировалась ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, ежедневно в республике выявляют около сотни новых случаев заражения. На открытом воздухе проведение мероприятий по-прежнему разрешено с любым числом участников с соблюдением социального дистанцирования и с использованием масок.

По данным Минздрава региона, за время пандемии в Карелии выявили 42 280 случав заражения, прирост за сутки составил 107 человек. Выздоровели за все время 38 458 пациентов, умерли 340 человек.