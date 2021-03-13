В горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии объявили лавинную опасность

ТАСС, 13 марта. Экстренное предупреждение о лавинной опасности объявлено в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщают региональные пресс-службы ГУ МЧС.

"С 13 по 14 марта в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", - сообщили в ГУ МЧС России по КЧР.

На горнолыжном курорте республики Домбай, как отметили в администрации поселка, в связи с объявлением об угрозе схода лавин, приостановлена работа всех канатных дорог выше 2,4 тыс. м. 12 марта был произведен принудительный спуск лавины. На курорте Архыз канатные дороги работают в штатном режиме.

В ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии также предупредили о лавинной опасности в ближайшие сутки. "По представленным "Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" данным, в период с 18:00 13 марта до 18:00 14 марта в горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно", - говорится в субботу в сообщении ведомства.

Между тем, на горнолыжном курорте Эльбрус, расположенном в регионе, работают все канатные дороги, трассы открыты от станции Гара-Баши до поляны Азау, сообщается на странице курорта в Instagram.