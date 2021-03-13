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В Москве простились с народной артисткой РСФСР Людмилой Лядовой

Артистка умерла 10 марта в возрасте 95 лет
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР, композитором, пианисткой и певицей Людмилой Лядовой прошло в субботу в Новодевичьем монастыре. Церемонию посетили десятки ее друзей и поклонников, передает корреспондент ТАСС.

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Лядова умерла 10 марта в возрасте 95 лет. У артистки был диагностирован коронавирус.

Пространство храма было украшено цветами, венки прислали губернатор Свердловской области, телеведущий Андрей Малахов и программа "Прямой эфир", фонд им. Иннокентия Смоктуновского. Отпевание певицы длилось час. Прощание посетили в том числе коллеги актрисы - певцы Игорь Наджиев, Руслан Кадиров, Рада Симбирева.

Лядову похоронят на Кунцевском кладбище в Москве.

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