МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" в Москве, среди которых муниципальный депутат Илья Яшин и общественный деятель Владимир Кара-Мурза. Об этом ТАСС в субботу сообщил адвокат Вадим Прохоров.

"Произошло совершенно незаконное, без всякого объяснения причин задержание участников форума, среди них два моих доверителя - Яшин и Кара-Мурза", - сказал адвокат.

Он добавил, что основная часть задержанных находится в автозаке, их везут в одно из ОВД. В то же время, Кара-Мурза был отделен от других задержанных и уведен в неизвестном направлении. "Опасение вызывает, что Кара-Мурзу отделили от остальной части задержанных, и его местонахождение неизвестно", - сказал Прохоров.

Адвокат подчеркнул, что форум проходил на легальных основаниях, и основную часть его гостей составили муниципальные депутаты.

Среди задержанных участников форума также Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Ее пресс-секретарь Николай Касьян сообщил, что "проходила встреча независимых муниципальных депутатов, она началась в гостинице у метро "Электрозаводская". "Прямо перед началом мероприятия полиция задержала Галямину и еще ряд политиков и муниципальных депутатов. Всего было задержано не менее нескольких десятков человек. Пока они находятся в автозаках", - сказал он. По его словам, автозак с Галяминой приехал в ОВД "Новогиреево".

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции считают задержанных в Москве муниципальных депутатов и общественных деятелей причастными к деятельности международной организации, деятельность которой признана в России нежелательной.

"Сотрудники полиции получили информацию о том, что в одной из гостиниц у метро "Электрозаводская" проходит встреча участников международной неправительственной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной. В связи с этим участников данного мероприятия задержали, а его проведение пресекли. Сейчас задержанные будут доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административном правонарушении", - сказал он.