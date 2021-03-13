Рост преступности в Севастополе в 2020 году произошел за счет киберпреступлений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рост преступности в Севастополе, где в прошлом году был отмечен наибольший прирост криминальных деяний, произошел за счет преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Севастополь оказался лидером по приросту преступлений из-за значительного увеличения так называемой киберпреступности, в том числе мошенничеств с помощью интернета и телефонов. В прошлом году число киберпреступлений в этом регионе выросло в 2,3 раза - на 135%. Отсюда общий рост преступности на 44%", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что это касается и некоторых других регионов, которые также стали лидерами по росту преступности. Например, в Петербурге количество киберпреступлений выросло в семь раз.

Как следует из опубликованных еще в начале февраля статистических данных Генпрокуратуры, с разной интенсивностью рост преступности в 2020 году отмечался в 50 регионах России. Наибольшие темпы прироста числа выявленных преступлений зафиксированы в Севастополе - на 44%, Санкт-Петербурге - на 26% и в Ленинградской области - почти на 13%.

По данным Генпрокуратуры, на киберпреступления в России приходится каждое четвертое преступление. За год их количество выросло на 73,4% до 510,4 тыс., а за последние пять лет - более чем в 11 раз. Большинство киберпреступлений совершается с использованием интернета или средств мобильной связи.

По общему числу преступлений (более 6 тыс.) Севастополь в 2020 году занял 74 место. В пятерку лидеров по количеству преступлений входят крупные регионы - Москва (свыше 146 тыс. преступлений), Московская область (почти 74 тыс.), Краснодарский край (73,5 тыс.), Челябинская область (63,3 тыс.), Ростовская область (61,7 тыс.). Санкт-Петербург находится на 6-м месте (61,4 тыс).