В Роспотребнадзоре считают, что вспышка Эболы в Гвинее грозит Африке эпидемией

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вспышка заболеваемости лихорадкой Эбола в Гвинее может привести к эпидемии на Африканском континенте, в то же время для России риски минимальны благодаря принимаемым мерам. Об этом заявил ТАСС руководитель группы специалистов Роспотребнадзора в Гвинее Андрей Крицкий.

Отвечая на вопрос, может ли ситуация представлять угрозу для других стран Африканского континента, Крицкий отметил: "Опыт предыдущей пандемии показывает, что это так". "В 2014 году эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке была признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, - напомнил он. - Риски для России минимальны, так как ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, что означает не только мониторинг ситуации в режиме реального времени, но и развертывание дополнительных мер: контроль всех выезжающих пассажиров, усиление санитарного надзора в аэропортах и так далее".

По словам представителя Роспотребнадзора, власти Гвинеи высказывают опасения в связи с нынешней ситуацией с заболеваемостью лихорадкой Эбола, "тем более, что данная вспышка протекает на фоне эпидемии ковида и осложнения эпидситуации по кори и ряду иных опасных инфекционных заболеваний". На данный момент в стране приняты дополнительные меры, в частности запрет собираться вместе более чем 50 гражданам, запрет на массовые мероприятия, термометрия при входе в учреждения. Также установлены ограничения на мобильность населения, которые касаются не только выезда за границу, но и внутренних перемещений, "особенно для региона Лесной Гвинеи".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ТАСС, что Гвинея к лету может стать очагом лихорадки Эбола, если ситуация с заболеваемостью там не изменится.

Поставки вакцины

Крицкий сообщил, что Россия после запроса властей Гвинеи рассматривает вопрос поставки в африканскую страну отечественной вакцины от вируса Эбола.

Он напомнил, что в России созданы высокоэффективные вакцины в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в центре "Вектор" Роспотребнадзора. "Рассматривается вопрос о поставке отечественной вакцины в соответствии с запросом органов здравоохранения Гвинеи", - сказал Крицкий.

Представитель Роспотребнадзора также сообщил, что власти Гвинеи планируют массовую вакцинацию от Эболы.