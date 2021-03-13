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Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище

Артистка умерла 10 марта в возрасте 95 лет
Людмила Лядова Григорий Сысоев/ТАСС
Описание
Людмила Лядова
© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову похоронили рядом с матерью в субботу на Кунцевском кладбище в Москве.

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Об этом ТАСС сообщила коллега и подруга артистки Рада Симбирева.

"Людмилу Лядову похоронили", - сказала собеседница агентства.

Ранее в Новодевичьем монастыре прошло прощание с композитором и певицей. Церемонию посетили десятки поклонников и друзей артистки, в том числе певцы Игорь Наджиев, Руслан Кадиров.

Лядова умерла 10 марта в возрасте 95 лет. У артистки был диагностирован коронавирус.

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