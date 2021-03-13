В РПЦ считают, что верующим не стоит обращаться к психоаналитикам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Методы психоанализа могут основываться на ложных установках, и верующим не следует обращаться к таким специалистам за помощью. Такое мнение выразил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"В отношении психоаналитиков я могу сказать, что в основном я им не доверяю. Сам метод психоанализа в том виде, в каком он был когда-то сформулирован Фрейдом и в котором он практикуется многими современными психоаналитиками, в своей основе, на мой взгляд, имеет ложные установки. Поэтому я думаю, что обращаться к психоаналитикам верующим людям не следует", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

С другой стороны, митрополит отметил, что существуют такие психические проблемы, с которыми необходимо обращаться к профессионалу, а именно - к психиатру. "Если мы обнаруживаем у наших верующих подобного рода проблемы, мы их направляем к таким специалистам", - подчеркнул он.

Председатель ОВЦС рассказал, что среди психиатров есть те, чей профиль - непосредственно работа с православными верующими. "Более того, у нас уже есть православные психиатры - те, которые в своей практике совмещают профессионализм с глубокой и искренней православной верой", - пояснил он.